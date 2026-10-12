Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу
- 12 октября, 2026
- 11:47
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Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Премьер Камбоджи выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное гостеприимство.
"От имени народа Камбоджи выражаю благодарность правительству Азербайджана за оказанное гостеприимство. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в разных сферах. Хотел бы также передать приглашение Его Величества Короля Камбоджи господину президенту [Ильхаму Алиеву] посетить Камбоджу в будущем, чтобы продолжить обсуждение возможностей развития сотрудничества между нашими странами", - сказал Хун Манет.