Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Премьер Камбоджи выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное гостеприимство.

"От имени народа Камбоджи выражаю благодарность правительству Азербайджана за оказанное гостеприимство. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в разных сферах. Хотел бы также передать приглашение Его Величества Короля Камбоджи господину президенту [Ильхаму Алиеву] посетить Камбоджу в будущем, чтобы продолжить обсуждение возможностей развития сотрудничества между нашими странами", - сказал Хун Манет.