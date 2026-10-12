Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 11:47
    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Камбоджу.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    Премьер Камбоджи выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное гостеприимство.

    "От имени народа Камбоджи выражаю благодарность правительству Азербайджана за оказанное гостеприимство. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в разных сферах. Хотел бы также передать приглашение Его Величества Короля Камбоджи господину президенту [Ильхаму Алиеву] посетить Камбоджу в будущем, чтобы продолжить обсуждение возможностей развития сотрудничества между нашими странами", - сказал Хун Манет.

    Ильхам Алиев Хун Манет Совместное заявление для прессы Азербайджано-камбоджийские отношения
    İlham Əliyev Kambocaya səfərə dəvət olunub
    Ilham Aliyev invited to visit Cambodia
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей