Ильхам Алиев: Азербайджан и Камбоджа на собственном опыте знают проблему минного загрязнения

Азербайджан и Камбоджа на собственном опыте знают, что такое минное загрязнение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявлении для прессы в Баку.

Глава государства напомнил, что мины остаются серьезной угрозой с момента освобождения азербайджанских территорий.

"Мы также обсудили [сегодня в Баку] проблему, которая, к сожалению, является общей для наших стран - минную угрозу. Обе наши страны пострадали и продолжают страдать от последствий минного загрязнения. В этой связи важное значение имеют обмен опытом, знаниями и технологиями, а также проведение обучающих мероприятий. После освобождения азербайджанских территорий от оккупации за последние годы более 400 человек погибли или получили ранения в результате взрывов мин, установленных Арменией в период оккупации. Еще одна важная тема - мир и безопасность", - сказал президент.

По словам Ильхама Алиева, обе страны рассматривают мир и безопасность как главные предпосылки развития.

"При этом мир и безопасность должны основываться на нормах международного права, уважении суверенитета и территориальной целостности государств. После 30 лет оккупации Азербайджан силовым путем восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Сегодня каждый дюйм азербайджанской территории находится под контролем азербайджанского государства и народа. В настоящее время на территориях, очищенных от армянской оккупации и мин, реализуется масштабная программа восстановления и Великого возвращения", - сказал президент.