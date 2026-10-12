İlham Əliyev: Azərbaycan və Kamboca mina çirklənməsi problemlərini öz təcrübəsindən bilir
- 12 oktyabr, 2026
- 11:39
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Azərbaycan və Kamboca hər iki ölkə mina çirklənməsi problemlərini öz təcrübəsindən bilir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Kamboca baş naziri Hun Manetlə mətbuat üçün birgə bəyanatla çıxış edərkən deyib.
Prezident xatırladıb ki, ərazilərinin azad edildiyi andan minalar hələ də çox ciddi təhlükə olaraq qalır.
"Biz həmçinin [bu gün Bakıda] təəssüf ki, ölkələrimiz üçün ortaq olan problemi - mina təhlükəsini müzakirə etdik. Hər iki ölkəmiz mina çirklənməsinin nəticələrindən zərər çəkib və çəkməyə davam edir. Bu baxımdan təcrübə, bilik və texnologiya mübadiləsi, həmçinin təlim tədbirlərinin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsindən sonra son illərdə Ermənistanın işğal dövründə quraşdırdığı minaların partlaması nəticəsində 400-dən çox insan həlak olub və ya yaralanıb. Daha bir mühüm mövzu sülh və təhlükəsizlikdir", - prezident bildirib.
İlham Əliyevin sözlərinə görə, hər iki ölkə sülh və təhlükəsizliyi inkişafın əsas ilkin şərtləri kimi qəbul edir.
"Eyni zamanda, sülh və təhlükəsizlik beynəlxalq hüquq normalarına, dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətə əsaslanmalıdır. 30 illik işğaldan sonra Azərbaycan güc yolu ilə ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etdi. Bu gün Azərbaycan ərazisinin hər qarışı Azərbaycan dövlətinin və xalqının nəzarəti altındadır. Hazırda erməni işğalından və minalardan təmizlənmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və Böyük Qayıdış proqramı həyata keçirilir", - prezident bildirib.