Азербайджан и Камбоджа создадут рабочую группу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с премьером Камбоджи Хун Манетом.

По словам главы государства, стороны обсудили возможности расширения торговли и привлечения инвестиций.

"Безусловно, нам необходимо определить, что можно сделать для развития торговли и инвестиций. Мы подробно обсудили эти возможности и договорились о создании совместной рабочей группы, которая сосредоточится на практических аспектах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметил Ильхам Алиев.

Президент также добавил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Камбоджей, и страны поддерживаю друг друга в международных организациях.

"Что касается двусторонних отношений, мы также договорились активизировать контакты. У нас сложились очень хорошие политические отношения, и мы активно взаимодействуем в рамках ООН, Движения неприсоединения, а также СВМДА", - сказал глава государства.