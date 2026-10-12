Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Азербайджан и Камбоджа создадут рабочую группу

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 11:40
    Азербайджан и Камбоджа создадут рабочую группу

    Азербайджан и Камбоджа создадут рабочую группу.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с премьером Камбоджи Хун Манетом.

    По словам главы государства, стороны обсудили возможности расширения торговли и привлечения инвестиций.

    "Безусловно, нам необходимо определить, что можно сделать для развития торговли и инвестиций. Мы подробно обсудили эти возможности и договорились о создании совместной рабочей группы, которая сосредоточится на практических аспектах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметил Ильхам Алиев.

    Президент также добавил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Камбоджей, и страны поддерживаю друг друга в международных организациях.

    "Что касается двусторонних отношений, мы также договорились активизировать контакты. У нас сложились очень хорошие политические отношения, и мы активно взаимодействуем в рамках ООН, Движения неприсоединения, а также СВМДА", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Хун Манет Совместное заявление для прессы Азербайджано-камбоджийские отношения
    Azərbaycan və Kamboca işçi qrupu yaradacaqlar
    Azerbaijan, Cambodia to establish working group
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