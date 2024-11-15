О нас

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии в павильоне Китая

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии в павильоне Китая Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева 15 ноября приняла участие в панельной дискуссии "Сотрудничество Юг - Юг по изменению климата и зел
COP29
15 ноября 2024 г. 21:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии в павильоне Китая

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева 15 ноября приняла участие в панельной дискуссии "Сотрудничество Юг - Юг по изменению климата и зеленое развитие: кейсы и практики", организованной Коалицией зеленого развития инициативы "Пояс и путь" совместно с Китайским советом по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития и Китайским межконтинентальным коммуникационным центром.

Как сообщает Report, выступив на открытии мероприятия, организованного в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Лейла Алиева отметила важность сотрудничества между странами Глобального Юга в таких областях, как устойчивое развитие и охрана окружающей среды, и имеющиеся возможности.

Затем Лейла Алиева подробно проинформировала участников мероприятия о работе, проводимой Общественным объединением IDEA в области охраны окружающей среды, обеспечения экологического баланса, а также борьбы с изменением климата. Основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева коснулась результатов проведенных акций по посадке деревьев и очистке территорий от загрязнений, восстановлению и охране дикой природы, а также ряда других проектов и мероприятий.

В заключение Лейла Алиева особо подчеркнула роль глобальной солидарности и сотрудничества в борьбе с изменением климата и во имя зеленого развития.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель министра экологии и окружающей среды Китая Чжао Инминь, сопредседатель Коалиции зеленого развития инициативы "Пояс и путь", президент и главный исполнительный директор Фонда Земли Безоса Эндрю Стир, вице-председатель правления Коалиции зеленого развития инициативы "Пояс и путь" Эрик Солхейм, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс и другие официальные лица, эксперты и представители частного сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Çin pavilyonunda təşkil olunan paneldə iştirak edib

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi