Вице-президент: АБИИ готовится финансировать несколько солнечных и ветровых проектов в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) стал ключевым игроком в финансировании устойчивых проектов по всему региону. С момента основания в 2016 году банк инвестировал миллиарды долларов в поддержку инфраструктурного развития, включая транспорт,

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) стал ключевым игроком в финансировании устойчивых проектов по всему региону. С момента основания в 2016 году банк инвестировал миллиарды долларов в поддержку инфраструктурного развития, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и телекоммуникации.

Вице-президент АБИИ по инвестиционным клиентам региона 2 и проектному финансированию Константин Лимитовский в эксклюзивном интервью Report рассказал о ключевых направлениях сотрудничества банка с Азербайджаном и другими странами региона, климатическом финансировании и роли инфраструктурных проектов в достижении целей устойчивого развития.

-Не могли бы Вы кратко описать роль Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в развитии инфраструктуры в регионе и каковы цели сотрудничества банка со странами-участниками?

-В Азии огромный дефицит инфраструктурного финансирования, он составляет триллионы долларов, особенно в странах с развивающейся экономикой. АБИИ был создан 57 странами-учредителями, чтобы стать ключевым игроком в области финансирования устойчивой инфраструктуры по всему региону, сократить этот дефицит и одновременно стимулировать экономический рост.

Капитал АБИИ составляет 100 млрд долларов США и мы уже профинансировали проекты на сумму около 55 млрд долларов США, из которых 45 млрд США направлены на инфраструктурные проекты в таких областях, как транспорт, энергетика, телекоммуникации и водоснабжение. Это подчеркивает нашу приверженность устойчивой инфраструктуре.

Проекты АБИИ соответствуют Парижскому соглашению и Целям устойчивого развития, их фокус направлен на экологические и климатические инициативы. Начиная с прошлого года, доля наших средств, выделяемых на климатические проекты, превысила 60%, и мы намерены сохранять эту долю на уровне не менее 50%.

С начала своей деятельности банк инвестировал в Центральную Азию и Кавказ, утвердив проекты на сумму более 5,5 млрд долларов США в таких странах, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и страны Кавказа. В этом регионе мы также планируем проекты на сумму еще 4,5 млрд долларов США.

-Какие приоритетные направления сотрудничества между АБИИ и Азербайджаном Вы могли бы выделить на ближайшие годы? Можете ли Вы рассказать о наиболее значимых проектах, которые АБИИ финансирует или планирует финансировать в Азербайджане, и как они способствуют социально-экономическому развитию страны?

-Сотрудничество АБИИ с Азербайджаном началось в первый же год нашей деятельности, мы поддерживаем цели развития страны, обозначенные в стратегии «Азербайджан 2030», направленной на устойчивый и конкурентоспособный рост. Приоритетами совместной работы являются транспорт, энергетика и развитие городов, так как они способствуют экономической диверсификации и долгосрочной устойчивости.

Ключевым проектом в рамках нашего партнерства стало финансирование проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) в 2016 году, это был один из первых проектов банка. TANAP укрепил энергетическую безопасность в регионе и помог Турции и Европе во время энергетического кризиса 2022 года. Развивая энергетическое направление, АБИИ способствует развитию зеленого перехода в Азербайджане. Так, в рамках COP29 АБИИ подписал соглашение о финансировании проекта солнечной энергетики мощностью 760 мегаватт в Билясуваре (солнечная электростанция "Bilasuvar Solar SPV" мощностью 445 МВт) и Нефтчале (солнечная фотоэлектрическая электростанция "Banka Solar" мощностью 315МВт), в который будет вложено 160 млн долларов США. Этот проект повысит производство возобновляемой энергии и сократит выбросы углекислого газа в регионе.

АБИИ также готовится финансировать еще несколько солнечных и ветровых проектов в Азербайджане. Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с правительством Азербайджана, другими многосторонними банками развития и частными компаниями-партнерами в ключевых областях развития инфраструктуры, таких как трансграничный транспорт, развитие городов, возобновляемая энергетика, транспортировка электроэнергии и другие проекты.

-Какую роль играет климатическое финансирование в деятельности АБИИ, и как банк поддерживает переход к зеленой экономике в регионе?

-Климатическое финансирование лежит в основе миссии АБИИ, мы особенно привержены поддержке перехода к зеленой экономике по всей Азии и за её пределами. Наши проекты в Центральной Азии и Южном Кавказе отражают это обязательство. В Казахстане мы занимаемся финансированием ветроэнергетики, в Таджикистане — гидроэнергетики, а в Узбекистане совместно с партнерами из Ближнего Востока реализуем самый крупный в регионе портфель солнечных проектов.

Признавая роль правительств и важность реформ и политических условий для быстрой и эффективной реализации климатических стратегий, в этом году АБИИ открыл окно финансирования, ориентированное на климатическую политику. Оно играет важнейшую роль в поддержке реализации странами-участницами политических изменений, направленных на увеличение климатических инвестиций, привлечение частного капитала и переход к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике.

Такой климатоориентированный подход позволяет нам предоставлять индивидуальные услуги или сотрудничать с банками развития для привлечения дополнительных ресурсов. Эти инициативы укрепляют наши долгосрочные партнерства и способствуют реализации стратегии «инфраструктура будущего», которая направлена на экономически устойчивые и адаптированные к климатическим изменениям проекты в таких сферах, как водоснабжение, развитие городов и возобновляемая энергетика.

Цель АБИИ — одобрить финансирование климатических проектов на сумму 50 млрд долларов к 2030 году, тем самым укрепив нашу приверженность к устойчивому развитию.

-Какие критерии устойчивого развития учитывает АБИИ при оценке и финансировании проектов, и как банк способствует достижению целей устойчивого развития в странах-участницах?

-Это очень важный вопрос. АБИИ придерживается строгих стандартов устойчивого развития при оценке проектов, которые должны соответствовать высоким экологическим и социальным требованиям и целям устойчивого развития каждой страны. Руководствуясь этими принципами, АБИИ управляет рисками проектов на протяжении всего их жизненного цикла, применяя обязательные экологические и социальные стандарты. Каждый проект, который мы финансируем, проходит тщательную оценку на основе критериев ОЭСР, включая релевантность, эффективность, устойчивость и согласованность.

Долгосрочные преимущества проектов в области зеленой инфраструктуры АБИИ включают развитие устойчивых городов, улучшение водоснабжения и предоставление доступной энергии. Например, наши проекты в Азербайджане способствуют достижению целей устойчивого развития в области чистой энергии и устойчивых сообществ.

-Как АБИИ способствует региональной интеграции и сотрудничеству в области развития инфраструктуры, какие проекты реализуются в рамках этих инициатив? Поддерживает ли банк развитие инфраструктуры вдоль Срединного коридора, и с какими вызовами сталкивается региональное сотрудничество в области развития инфраструктуры?

-Как я уже упоминал, АБИИ уделяет приоритетное внимание инфраструктурным проектам, которые способствуют региональной интеграции, улучшая трансграничные связи, торговлю и экономический рост. К 2030 году банк планирует, что проекты в области трансграничных связей составят 25–30% от всего портфеля инвестиций, что подчеркивает нашу приверженность укреплению экономических связей в регионе.

Проект TANAP в Азербайджане является отличным примером укрепления энергетического сотрудничества, безопасности и транзита. Срединный коридор, соединяющий Азию и Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию, является для нас важной программой. АБИИ планирует инвестировать в расширение инфраструктуры вдоль этого маршрута, включая железные и автомобильные дороги, порты и логистические центры, чтобы сделать транспортировку более эффективной.

Банк предоставляет целевое финансирование, техническую поддержку и широкий спектр мер для содействия региональному диалогу, помогая странам-участникам координировать и укреплять свою инфраструктуру, улучшать интеграцию и повышать объемы инвестиций.