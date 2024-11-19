Вице-премьер Фиджи: За неопределенностями мир не должно потерять из виду главную цель в 1,5 градуса

Парижское соглашение существует не только для защиты наиболее уязвимых, но и для защиты производительности, безопасности и общего процветания.

Парижское соглашение существует не только для защиты наиболее уязвимых, но и для защиты производительности, безопасности и общего процветания.

Как сообщает Report, об этом заявил Биман Чанд Прасад, заместитель премьер-министра и министр финансов Фиджи, на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Переход к протекционизму, отход от многосторонности и переход к миру, где каждый сам за себя, неприемлем. Нам нужно поднять планку, закрепить основы Парижского соглашения и цель в 1,5 градуса в определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) 2025 года и обеспечить новую коллективную количественную цель (NCQG), основанную на фактических данных и признающую особые потребности малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран", - сказал он.

По словам вице-премьера, новая коллективная количественная цель, которую стороны хотят согласовать в Баку, является показателем того, существует ли приверженность достижению этой в 1,5 градуса.

"Если здесь на COP 29 мы не заложим финансовые основы для перехода, который должны обеспечить наши NDC 2025 года, мир узнает, что, несмотря на годы усилий, мы потеряли цель. Существующие политические разногласия и неопределенность отбросили назад наше лидерство в то время, когда уверенность и надежда нужны больше, чем когда-либо", - сказал он.

Реальность такова, что 1,3 триллиона меркнут по сравнению с 7 триллионами, которые ежегодно тратятся на субсидии для ископаемого топлива, отметил он. "Деньги есть. Они просто находятся в совершенно неправильном месте", - заявил он.