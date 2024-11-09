Великобритания призвала объединить усилия накануне конференции COP29 в Баку

Руководители предприятий, послы, отраслевые эксперты и представители правительств стран-членов “Тройки” (Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии) присоединились к дискуссиям, организованным правительством Великобритании 6 ноября для активи

Представители правительств “тройки” председателей COP (Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии), послы, руководители компаний, отраслевые эксперты приняли участие в дискуссиях, организованных правительством Великобритании на этой неделе для объединения усилий в преддверии климатической конференции COP29, стартующей в понедельник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

Возглавил встречу министры правительства Британии - энергетики Эд Милибэнд, развития Аннелиз Доддс и окружающей среды Стив Рид.

Три круглых стола были посвящены финансированию перехода на возобновляемые источники энергии, ускорению инвестиций в проекты по повышению устойчивости к изменению климата и глобальному договору о прекращении загрязнения пластиком.

"Встречи прошли в преддверии COP29, где Великобритания планирует играть ведущую роль в достижении новой и расширенной цели финансирования, позволяющей привлечь больше средств от частного сектора и финансовых учреждений, а также расширении помощи в борьбе с изменением климата в развивающихся странах и смягчения его последствия", - говорится в информации.

Встречи состоялись в преддверии COP29, где Великобритания будет играть ведущую роль в обеспечении новой и расширенной финансовой цели, которая привлечет больше средств из частного сектора и финансовых учреждений, а также поможет активизировать климатические действия в развивающихся странах и смягчить последствия изменения климата.

Изменение климатических моделей привело к тому, что регион Амазонки в Бразилии испытывает одни из самых серьезных засух за всю историю наблюдений, а все более сильные наводнения и штормы в Бангладеш подвергают низменные регионы постоянному риску из-за повышения уровня моря. Борьба с изменением климата как в Великобритании, так и во всем мире имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности, экономического роста и защиты нынешнего и будущих поколений.

Каждый круглый стол был сосредоточен на достижении соглашений с участниками для поддержки климатической повестки правительства и подготовке почвы для эффективного диалога в Баку.

В заседании круглого стола по мобилизации финансирования для перехода на зеленую энергетику при модераторстве министра энергетики Милибэнда также приняли участие исполнительный директор IEA Фатих Бирол, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и президент Всемирного экономического форума Борге Бренде.

"Присутствующие согласились, что увеличение инвестиций в чистую энергетику в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой является ключом к достижению согласованных на глобальном уровне целей по утроению объема возобновляемых источников энергии и удвоению показателей энергоэффективности к 2030 году, что позволит ограничить рост глобальной температуры до 1,5 °C, как это предусмотрено Парижским соглашением", - говорится в сообщении.

"На следующей неделе на конференции COP29 мы будем работать с другими странами над повышением амбициозности в борьбе с климатическим кризисом, поскольку настало время решительных действий", - сказал Милибэнд.

В ходе другого круглого стола по формированию экономического обоснования адаптации и устойчивости под руководством министра по вопросам развития Доддс участники признали значительный разрыв в финансировании климатической адаптации – особенно по сравнению с финансированием мер по смягчению последствий – и необходимость устранения этого. Также они говорили о необходимости обеспечения учета климатических рисков при принятии инвестиционных решений.

"Участники согласились с необходимостью создания экономического обоснования для климатически устойчивого финансирования и с тем, что партнерство между государственным и частным секторами имеет решающее значение для достижения этой цели, " - говорится в сообщении.

Доддс указала на необходимость срочных дополнительных мер для повышения устойчивости к последствиям изменения климата: “Нам необходимо построить глобальную экономику и инфраструктуру, которые смогут выдержать все более разрушительные последствия климатического кризиса. Это потребует внимания всей глобальной финансовой системы, чтобы разблокировать частное финансирование и достичь необходимых 387 миллиардов долларов”.

"Наша дискуссия закладывает основу для фокуса COP29 на климатическом финансировании и укрепляет уверенность в том, что вместе мы сможем справиться с масштабом проблемы", - добавила она.

В ходе дискуссии в рамках круглого стола по договору о загрязнении пластиком под председательством министра охраны окружающей среды Стива Рида руководители ведущих предприятий, торговых компаний и финансовых учреждений обсудили важность согласования амбициозного, юридически обязывающего договора о загрязнении пластиком на переговорах ООН в Пусане в конце ноября с готовностью к его реализации и подписали заявление с призывом положить конец загрязнению пластиком к 2040 году.