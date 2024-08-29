Великобритания может объявить новые меры по сокращению выбросов на COP29

Правительство Великобритании рассматривает возможность принятия дополнительных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, о которых, вероятно, будет объявлено на климатическом саммите ООН COP29 в Баку.

Правительство Великобритании рассматривает возможность принятия дополнительных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, о которых, вероятно, будет объявлено на климатическом саммите ООН COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом пишет британская Guardian.

"Есть надежда, что этот план даст толчок глобальным амбициям по сокращению выбросов и побудит другие страны последовать его примеру", - отмечает издание.

В соответствии с Парижским соглашением по климату, страны обязаны представить более жесткие цели по сокращению выбросов в феврале, если мир хочет сохранить шансы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°C.

Однако министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд надеется объявить новую цель на несколько месяцев раньше. В этом его поддерживает премьер-министр Кир Стармер, стремясь вывести Великобританию на лидирующие позиции на международной арене в климатических переговорах.

В публикации отмечается, что активисты, представляющие развивающиеся страны, заявили о поддержке со стороны Глобального Юга планов Великобритании по досрочной публикации ее плана по сокращению выбросов, известного как "Определяемый на национальном уровне вклад" (NDC).

"У Великобритании есть критически важная возможность установить планку для климатического лидерства и справедливости, объявив о надежном NDC задолго до COP29. Этот проактивный подход будет сигналом для других развитых стран о необходимости срочно отказаться от производства ископаемого топлива и взять на себя обязательство по будущему, основанному на возобновляемых источниках энергии", - считает директор по глобальному взаимодействию Инициативы Договора о нераспространении ископаемого топлива Харджит Сингх.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд попросил дать рекомендации относительно следующей цели Великобритании на 2035 год. The Guardian предполагает, что рекомендация скорее всего, будет опубликована до принятия осеннего бюджета в конце октября.