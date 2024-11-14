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ВБ: Страны Южного Кавказа теряют около $100 млн в год из-за изменения климата

ВБ: Страны Южного Кавказа теряют около $100 млн в год из-за изменения климата Изменение климата ежегодно приводит к потерям в размере около 100 миллионов долларов США в странах Южного Кавказа.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:14
ВБ: Страны Южного Кавказа теряют около $100 млн в год из-за изменения климата

Изменение климата ежегодно приводит к потерям в размере около 100 миллионов долларов США в странах Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс на мероприятии по климатическому финансирования на Южном Кавказе и в Центральной Азии в рамках COP29.

"Декарбонизации в этих странах мешает ряд аспектов. Например, возможности возобновляемой энергии не используются в полной мере, а в транспорте и отоплении предпочтение отдается традиционным источникам энергии", - отметила она.

По словам Прайс, Всемирный банк поощряет диверсификацию и устойчивость экономики и пытается подчеркнуть преимущества сокращения загрязнения воздуха. "Это служит как экономическим интересам стран, так и их здоровому будущему", - добавила она.

Региональный директор также подчеркнула два основных климатических вызова в регионе: нехватку навыков и ограниченный доступ к климатическому финансированию. "Особенно небольшие муниципалитеты испытывают трудности с поиском финансовых ресурсов для климатических проектов. В то же время нет достаточного количества специалистов для разработки программ.

Представитель ВБ считает, что для увеличения финансирования важно выделять грантовые ресурсы, особенно для реализации проектов правительств с ограниченным бюджетом.

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Версия на английском языке WB: South Caucasus countries lose about $100M annually due to climate change
Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişiklikləri ilə bağlı Cənubi Qafqaz ölkələrinin itkiləri açıqlanıb

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