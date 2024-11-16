В Верховном суде прошло мероприятие на тему диалог судей по изменению климата

В Верховном суде состоялось мероприятие на тему "Загрязнение, природа и вода: глобальный диалог судей по изменению климата".

В Верховном суде состоялось мероприятие на тему "Загрязнение, природа и вода: глобальный диалог судей по изменению климата".

Об этом сообщили Report в Верховном суде.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного суда Бразилии Антонио Херман Бенджамин, председатель Конституционного суда Бельгии и Форума судей Европейского союза по окружающей среде Люк Лаврисен, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности Гада Вали, а также судьи из Пакистана, Индонезии, Непала, Индии и других стран, прибывшие в Азербайджан для участия в COP29.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов подчеркнул, что для Азербайджана, придающего особое значение международному сотрудничеству в борьбе с изменением климата, большая честь принимать такую значимую международную конференцию, как COP29.

Участники отметили, что изменение климата является не только экологической и социально-экономической, но и правовой проблемой, оказывая влияние на все аспекты жизни общества.