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В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на COP29

В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на COP29 В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
19 июня 2024 г. 01:26
В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на COP29

В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает американское бюро Report, мероприятие в гибридном формате под названием COP29: Enhancing Ambition, Enabling Action было организовано посольством Азербайджана в Вашингтоне совместно с Торговой палатой США. В нем приняли участие представители правительственных учреждений США, дипломатического корпуса, частного сектора, иностранных и местных СМИ, а также другие заинтересованные стороны.

Сначала гостей поприветствовал старший вице-президент торговой палаты Хуш Чокси, он проинформировал участников о программе мероприятия.

Азербайджанский посол Хазар Ибрагим в своем выступлении рассказал о событиях, происходящих в мире на фоне изменения климата, и проделанной работе в рамках председательства нашей страны на COP29.

Заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз рассказала о целях своей страны на COP29 и подчеркнула, что удовлетворена сплоченной работой, проводимой Азербайджаном по своевременному представлению двухгодичного отчета о прозрачности.

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев отметил, что Конференция ООН по изменению климата, состоявшаяся в Бонне, позволила провести конструктивные дискуссии и создала дополнительную платформу для встреч сторон по вопросам изменения климата. Он также подчеркнул важность сотрудничества с частным сектором в вопросах климатического финансирования.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqton şəhərində Azərbaycanın COP29 sədrliyinə dair tədbir keçirilib

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