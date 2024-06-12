В Вашингтоне обсудили подготовку Азербайджана к COP29

В Вашингтоне состоялось мероприятие на тему "Изменение климата и председательство Азербайджана на COP29".

В Вашингтоне состоялось мероприятие на тему "Изменение климата и председательство Азербайджана на COP29".

Как сообщает американское бюро Report , в мероприятии, которое прошло в гибридном формате в Международном студенческом центре, принял участие и выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Дипломат представил подробную информацию о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Подчеркнув, что наша страна начала деятельность по защите экологии задолго до принятия решения о председательстве на COP 29, посол отметил, что Азербайджан имеет большой потенциал в плане возобновляемых источников энергии, включая энергию ветра и солнца. Х.Ибрагим отметил важность продолжения сотрудничества в этом направлении.

Он также сообщил, что одним из главных приоритетов председательства Азербайджана на COP29 является климатическое финансирование.

Дипломат рассказало о ситуации, которая наблюдалась годами ранее и сейчас около Бакинского Олимпийского стадиона, где будет проходить COP29, а также о концепции по трансформации района "Черный город" в "Белый город".

Затем были представлены видеоролики об Азербайджане и председательстве нашей страны на COP29, дипломат ответил на вопросы участников.

В завершение иностранные гости попробовали блюда азербайджанской национальной кухни.