    В Турции ожидают визит азербайджанской делегации для изучения опыта COP29

    COP29
    • 02 декабря, 2025
    • 11:03
    В Турции ожидают визит азербайджанской делегации для изучения опыта COP29

    В ближайшее время Турция планирует принять азербайджанскую делегацию для изучения опыта, накопленного в рамках подготовки и проведения COP29.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, проведение COP31 в Турции после Азербайджана повысит внимание к экологическим и климатическим вопросам в регионе:

    "Мы уже выразили Турции свою поддержку. Турецкая сторона также заинтересована в сотрудничестве, и в скором времени запланирован визит азербайджанской делегации в эту страну", - отметил Рафиев.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək
    Azerbaijani delegation to visit Türkiye to share COP29 experience
