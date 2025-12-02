В Турции ожидают визит азербайджанской делегации для изучения опыта COP29

В ближайшее время Турция планирует принять азербайджанскую делегацию для изучения опыта, накопленного в рамках подготовки и проведения COP29.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, проведение COP31 в Турции после Азербайджана повысит внимание к экологическим и климатическим вопросам в регионе:

"Мы уже выразили Турции свою поддержку. Турецкая сторона также заинтересована в сотрудничестве, и в скором времени запланирован визит азербайджанской делегации в эту страну", - отметил Рафиев.