İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək

    COP29
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:41
    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək
    Yalçın Rəfiyev

    Türkiyə COP29 təcrübəsini öyrənmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu ölkədə qəbul ediləcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini, COP29 Azərbaycan üzrə baş danışıqçı Yalçın Rəfiyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi regionda Azərbaycandan sonra ətraf və ekoloji məsələlərə diqqətin artmasına səbəb olacaq:

    "Türkiyə tərəfindən öz dəstəyimizi təqdim etmişik. Türkiyə tərəfi də bunda maraqlıdır və yaxın zamanlarda Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu ölkədə qəbulu planlaşdırılıb".

    Yalçın Rəfiyev COP29 Türkiyə
    В Турции ожидают визит азербайджанской делегации для изучения опыта COP29
    Azerbaijani delegation to visit Türkiye to share COP29 experience

    Son xəbərlər

    11:18

    Gürcüstana yağ daşıyan Rusiya tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıb

    Region
    11:12

    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    11:10

    Energetika Nazirliyi "Söndür və Qazan!" kampaniyasına başlayıb

    Energetika
    11:09

    Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: "Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram"

    Fərdi
    11:08

    Nazir müavini: Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı bu sahədə çalışanların fəaliyyətini stimullaşdırır

    Daxili siyasət
    11:04

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    11:04

    İlham Əliyev BƏƏ Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Dövlət Agentliyi Regional Su Meliorasiya Xidmətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Biznes
    11:01

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti