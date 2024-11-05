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В Румынии прошло мероприятие, посвященное инициативам Азербайджана в рамках председательства на COP29

В Румынии прошло мероприятие, посвященное инициативам Азербайджана в рамках председательства на COP29 В Румыно-американском университете - одном из ведущих университетов Румынии, в котором обучаются пять тысяч студентов, состоялся круглый стол на тему "COP29: Инициативы и вызовы во имя зеленого будущего в председательстве Азербайджана".
COP29
5 ноября 2024 г. 19:31
В Румынии прошло мероприятие, посвященное инициативам Азербайджана в рамках председательства на COP29

В Румыно-американском университете - одном из ведущих университетов Румынии, в котором обучаются пять тысяч студентов, состоялся круглый стол на тему "COP29: Инициативы и вызовы во имя зеленого будущего в председательстве Азербайджана".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно посольством Азербайджана в Румынии и Румыно-американским университетом.

В мероприятии приняли участие руководство университета, представители мозговых центров Румынии, обучающиеся в вузе иностранные и местные студенты.

Ректор университета профессор Костел Негричеа отметил значимость проходящего в вузе мероприятия, посвященного председательству Азербайджана на COP29. Он подчеркнул важность диалога между академическим сообществом и государственными учреждениями, а также рассказал об участии университета в научных проектах по защите экологии и борьбе с изменением климата.

Посол Гудси Османов рассказал участникам о стратегических целях Азербайджана в рамках COP29, подходах и приоритетах, сотрудничестве с мировыми компаниями в проектах по ВИЭ и перспективах зеленого энергетического коридора Каспийское море - Европейский Союз.

Он также коснулся инициатив Азербайджана, включая создание Фонда климатического финансирования и призыв к прекращению огня, и призвал молодежь более ответственно подходить к защите окружающей среды и экологии.

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Версия на английском языке ФотоRomanian university hosts event on initiatives put forward by Azerbaijan's COP29 Presidency
Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniyada Azərbaycanın COP29 Sədrliyində irəli sürdüyü təşəbbüslərə dair tədbir keçirilib

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