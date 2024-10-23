В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку

В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку

В рамках подготовки к Бакинской климатической конференции COP29 меняется направление движения транспорта на ряде улиц и проспектов столицы.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент продолжается мониторинг управления транспортом, подробная информация об изменениях будет обнародована в ближайшее время.

Цель мониторинга - обеспечить бесперебойное и безопасное дорожное движение в дни глобального мероприятия.

Также отмечается, что в ночь с 26 на 27 октября с 02:30 до 05:30 будет проведена симуляция плана дорожного движения, реализация которого предусмотрена в дни COP29.

Мониторинги ведут Операционная компания COP29, МВД и Агентство наземного транспорта Азербайджана. Помимо автомобилей и автобусов, будут задействованы кареты скорой помощи и пожарные машины.

Кроме того, 26 и 27 октября на улицах и проспектах столицы будут курсировать автобусы COP29, при этом ограничения для транспорта вводиться не будут.