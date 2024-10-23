О нас

В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку

В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку
COP29
23 октября 2024 г. 15:41
В рамках подготовки к COP29 меняется направление движения на ряде улиц Баку

В рамках подготовки к Бакинской климатической конференции COP29 меняется направление движения транспорта на ряде улиц и проспектов столицы.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент продолжается мониторинг управления транспортом, подробная информация об изменениях будет обнародована в ближайшее время.

Цель мониторинга - обеспечить бесперебойное и безопасное дорожное движение в дни глобального мероприятия.

Также отмечается, что в ночь с 26 на 27 октября с 02:30 до 05:30 будет проведена симуляция плана дорожного движения, реализация которого предусмотрена в дни COP29.

Мониторинги ведут Операционная компания COP29, МВД и Агентство наземного транспорта Азербайджана. Помимо автомобилей и автобусов, будут задействованы кареты скорой помощи и пожарные машины.

Кроме того, 26 и 27 октября на улицах и проспектах столицы будут курсировать автобусы COP29, при этом ограничения для транспорта вводиться не будут.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambulances and fire trucks on Baku roads to be monitored in preparation for COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-a hazırlıqla bağlı yollarda ambulans və yanğınsöndürmə maşınlarının monitorinqi aparılacaq

Другие новости из категории

МИД ОАЭ: Развитие ВИЭ позволит достичь более устойчивого будущего
МИД ОАЭ: Развитие ВИЭ позволит достичь более устойчивого будущего
23 октября 2024 г. 15:28
Сирил Рамафоса: ЮАР остается приверженной принципам декарбонизации и зеленого перехода
Сирил Рамафоса: ЮАР остается приверженной принципам декарбонизации и зеленого перехода
23 октября 2024 г. 15:21
МИД Великобритании: Увидимся в Баку на COP29
МИД Великобритании: Увидимся в Баку на COP29
23 октября 2024 г. 15:20
Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах
Президент Бразилии: Основная ответственность за изменение климата лежит на развитых странах
23 октября 2024 г. 14:56
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к СОР29 с представителями Содружества Наций
23 октября 2024 г. 13:45
Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ
Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ
23 октября 2024 г. 09:20
Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия
Австрийский аналитик: COP29 - это вопрос не только изменения климата, но и экономического взаимодействия
22 октября 2024 г. 15:23
Азербайджанская операционная компания COP29 внедрит устойчивые энергетические решения на конференции 
Азербайджанская операционная компания COP29 внедрит устойчивые энергетические решения на конференции 
22 октября 2024 г. 14:08
Ильхам Алиев: Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе
Ильхам Алиев: Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе
22 октября 2024 г. 13:20
Отели привлечены к тренингам по устойчивому развитию в преддверии COP29
ФотоОтели привлечены к тренингам по устойчивому развитию в преддверии COP29
22 октября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi