В рамках COP29 состоится парламентская встреча с участием представителей 66 стран и организаций

В Баку 16-17 ноября пройдет парламентская встреча в рамках COP29 с участием 92 делегации из 66 стран и международных организаций.

В рамках COP29 в Баку 16-17 ноября пройдет парламентская встреча с участием 92 делегаций из 66 стран и международных организаций.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, мероприятие организовано совместно Межпарламентским союзом и парламентом Азербайджана.

В мероприятии всего примут участие около 330 представителей, среди которых 167 парламентариев, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

На сессиях встречи будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в реализации национально определяемых вкладов. Участники также затронут темы развития глобальной архитектуры климатического финансирования, повышения устойчивости к изменению климата, продвижения всестороннего и справедливого подхода, использования технологий для борьбы с климатическими изменениями и обеспечения справедливого доступа к этим технологиям.

По итогам обсуждений будет принят заключительный документ. В рамках мероприятия парламентарии также проведут ряд двусторонних встреч.