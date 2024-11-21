О нас

В рамках COP29 принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам

В рамках COP29 принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам В рамках COP29 официально стартовал Бакинский водный диалог во имя климатических действий, в рамках которого принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам.
COP29
21 ноября 2024 г. 11:56
В рамках COP29 принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам

В рамках COP29 официально стартовал Бакинский водный диалог во имя климатических действий, в рамках которого принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам.

Как сообщает Report, данная платформа нацелена на расширение глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием.

Декларация, в свою очередь, будет способствовать установлению новых партнерских отношений и усилению политических мер в этом направлении.

Азербайджанское председательство COP29 пригласило всех партнеров присоединиться к этой декларации и поддержать инициативу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində Su üzrə İqlim Fəaliyyəti Bəyannaməsi qəbul edilib

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi