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В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков

В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков.
COP29
22 июня 2024 г. 17:10
В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков

В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков.

Об этом Report сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Он отметил, что в национальных парках уже ведутся подготовительные работы.

"В рамках COP29 туристы получат возможность посетить Абшеронский, Ширванский и другие национальные парки. В связи с этим уже созданы новые туристические маршруты. Думаем, что и наши граждане, и иностранцы смогут ознакомиться с интересными мероприятиями в этих парках", - сказал он.

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Версия на английском языке New tourist routes created for those coming to Azerbaijan during COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-a gələnlərə görə milli parklarda yeni turist marşrutları yaradılıb

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