В рамках COP29 прошло мероприятие по ускорению декарбонизации в нефтегазовой промышленности

В Голубой зоне COP29 при организации ”Хартии декарбонизации нефти и газа" (OGDC) и поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было проведено мероприятие на тему "Ускорение декарбонизации в нефтегазовой промышленности".

В Голубой зоне COP29 при организации ”Хартии декарбонизации нефти и газа" (OGDC) и поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было проведено мероприятие на тему "Ускорение декарбонизации в нефтегазовой промышленности".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии, проведенном модератором Хартии OGDC Жюльеном Пересом, приняли участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуяне, президент Фонда охраны окружающей среды (EDF) Фред Крупп, представители фонда и других заинтересованных сторон.

Участники мероприятия обменялись мнениями о достижениях компаний-членов OGDC в области сокращения выбросов за период, прошедший с COP28, стратегических приоритетах декарбонизации, целях на ближайшие годы, сотрудничестве и инновациях. Отмечено, что деятельность, осуществляемая в рамках Хартии, внесет важный вклад в консолидацию глобальных усилий по сокращению выбросов, а также внедрение более устойчивых экологических решений.