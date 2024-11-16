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В рамках COP29 прошло мероприятие по ускорению декарбонизации в нефтегазовой промышленности

В рамках COP29 прошло мероприятие по ускорению декарбонизации в нефтегазовой промышленности В Голубой зоне COP29 при организации ”Хартии декарбонизации нефти и газа" (OGDC) и поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было проведено мероприятие на тему "Ускорение декарбонизации в нефтегазовой промышленности".
COP29
16 ноября 2024 г. 11:55
В рамках COP29 прошло мероприятие по ускорению декарбонизации в нефтегазовой промышленности

В Голубой зоне COP29 при организации ”Хартии декарбонизации нефти и газа" (OGDC) и поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было проведено мероприятие на тему "Ускорение декарбонизации в нефтегазовой промышленности".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии, проведенном модератором Хартии OGDC Жюльеном Пересом, приняли участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуяне, президент Фонда охраны окружающей среды (EDF) Фред Крупп, представители фонда и других заинтересованных сторон.

Участники мероприятия обменялись мнениями о достижениях компаний-членов OGDC в области сокращения выбросов за период, прошедший с COP28, стратегических приоритетах декарбонизации, целях на ближайшие годы, сотрудничестве и инновациях. Отмечено, что деятельность, осуществляемая в рамках Хартии, внесет важный вклад в консолидацию глобальных усилий по сокращению выбросов, а также внедрение более устойчивых экологических решений.

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Версия на английском языке ФотоEvent to accelerate decarbonization in oil and gas industry held within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində “Neft və qaz sənayesində dekarbonizasiyanın sürətləndirilməsi” mövzusunda tədbir keçirilib

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