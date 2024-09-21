В ООН состоялось совместное мероприятие местных и зарубежных НПО в связи с COP29

В рамках “Саммита будущего” ООН в Нью-Йорке при организации Панафриканского альянса за климатическую справедливость (PACJA) и Общественного объединения Gender Hub Центра гендерного равенства азербайджанской молодежи было проведено мероприятие на тему “На

В рамках “Саммита будущего” ООН в Нью-Йорке при организации Панафриканского альянса за климатическую справедливость (PACJA) и Общественного объединения Gender Hub Центра гендерного равенства азербайджанской молодежи было проведено мероприятие на тему “На пути к более инклюзивному COP29: Присоединение основных тенденций по гендерному равенству и межотраслевому компромиссу к общему потоку для достижения климатической справедливости”.

Как передает Report, партнерами мероприятия стали организация "ООН-Женщины" (UN Women), Women Major Group, Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

Модератор мероприятия, в котором приняли участие 60 представителей НПО из 35 стран, член оргкомитета COP29, председатель Общественного объединения Gender Hub Марьям Меджидова проинформировала участников об основной сути мероприятия и рассказала о гендерных аспектах климатической справедливости.

Исполнительный директор PACJA Др. Митика Мвенда, глава организации "ООН-Женщины" по экономическому укреплению Др. Джемима Ньюки, а также советник президента Кении по правам женщин Харриет Чиггай выступили с докладами. В ходе выступлений они оценили важность глобальных инициатив Азербайджана, связанных с COP29.

В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии по темам ”Укрепление экономической возможностей женщин, информация и изменение климата“ при участии исполнительного директора кенийского общественного объединения SDG Forum Флоренс Суэвуо, на тему ”Военные права людей, мир и изменения климата“ с участием исполнительного директора Непальского центра по правам человека и справедливости HRJC К.С.Оджасви, ”Усиление роли коренных народов в новой экономике: слияние древних и инновационных знаний“ с участием основателя IndiGenius Global Айтекин Аскеровой,”Гендерно справедливые климатические решения: лидерство женщин на местах и его влияние на климатическую политику на национальном уровне" с участием исполнительного директора объединения WMG/WECF Саши Габизон, ”Рамки климатической справедливости для гендерного, расового и экономического равенства: пути регулирования перехода“ с участием исполнительного директора WECAN Оспрей Ориэль Лейк.

В мероприятии также приняла участие член оргкомитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, по итогам которой участники подписали совместное заявление.