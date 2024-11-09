В чилийскую делегацию на COP29 в Баку вошли свыше 120 человек

На климатическую конференцию COP29 в Баку приедет чилийская делегация в составе 121 человека, включая двух министров.

На климатическую конференцию COP29 в Баку приедет чилийская делегация в составе 121 человека, включая двух министров.

Как сообщает Report , об этом заявил временный поверенный в делах Чили в Азербайджане Джанкарло Альберти на мероприятии, посвященном тридцатилетию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Эта цифра действительно впечатляет. Никогда ранее в Азербайджан не приезжала столь крупная делегация из Чили. Чтобы добраться из моей страны сюда, нужно совершить перелет с тремя пересадками. Однако, думаю, что с декабря этого года процесс станет немного проще, поскольку из Стамбула в чилийскую столицу Сантьяго открывается прямой рейс", — отметил Альберти.

Дипломат также отметил, что в этом месяце в посольстве Чили в Баку откроется консульский отдел.

"Несмотря на то, что Азербайджан является удаленной от Чили страной, мы сотрудничаем и поддерживаем свои позиции, в том числе в рамках международных организаций", - добавил Джанкарло Альберти.