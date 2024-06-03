В Бонне начала работу конференция по изменению климата

Сегодня в Бонне открылась конференция по изменению климата.

Сегодня в Бонне открылась конференция по изменению климата.

Как передает Report, дискуссии по ряду вопросов, связанных с климатическими изменениями будут идти 10 дней.

Открывая мероприятие, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил подчеркнул роль финансирования для борьбы с изменением климата.

"Нам предстоит сделать еще много работы. Люди говорят об архитектуре Парижского соглашения, с которой согласились все страны. Важно отметить, что проектирование завершено. Теперь наша задача - запустить этот механизм в полную силу", - сказал он.

По словам Стила, крайне важно, чтобы каждая часть этой машины работала в полную силу и слаженно, для чего очень важно финансирование.

"Мы должны добиться серьезного прогресса в финансировании климатических мер. Нам нужно больше финансирования, необходим поиск новых и инновационных источников финансирования и за пределами процесса переговоров по изменению климата. Кроме того, мы должны двигаться в направлении улучшения углеродного рынка. Это может высвободить больше средств для принятия и финансирования национальных климатических планов", - добавил исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил.