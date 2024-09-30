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Cтартовала Бакинская климатическая неделя

Cтартовала Бакинская климатическая неделя В Баку в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стартовала Неделя действий по борьбе с изменением климата (BCAW2024).
COP29
30 сентября 2024 г. 10:06
Cтартовала Бакинская климатическая неделя

В Баку в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стартовала Неделя действий по борьбе с изменением климата (BCAW2024).

Как сообщает Report, в мероприятии, которое продлится с 30 сентября по 4 октября, принимают участие представители госучреждений, научных кругов и частного сектора.

На официальном открытии Бакинской недели присутствуют министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, министр экономики Микаил Джаббаров, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, другие официальные лица и иностранные гости.

После официальной церемонии открытия Бакинская климатическая неделя продолжится различными панельными дискуссиями.

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