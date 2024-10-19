В Баку состоялось открытие Центра по аккредитации и выдаче униформы COP29

В Баку состоялось открытие Центра по аккредитации и выдаче униформы (UDAC) COP29.

В Баку состоялось открытие Центра по аккредитации и выдаче униформы (UDAC) COP29.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 и главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, а также волонтеры и представители СМИ.

В центре созданы зоны для регистрации, выдачи аккредитационных карт, а также информационной работы и выдачи униформы COP29.

Центр будет работать 6 дней в неделю.

На церемонии открытия Президиуму COP29 также были представлены аккредитационные карты.

Фото: Мухаммед Агаев