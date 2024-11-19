В Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров

В Баку в рамках COP29 прошли панельные дискуссии на тему "Рабочий механизм климатического финансирования для фермеров: Внутрихозяйственный опыт и конкретные решения" в рамках "Дня продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов", организованного Мин

В Баку в рамках COP29 прошли панельные дискуссии на тему "Рабочий механизм климатического финансирования для фермеров: Внутрихозяйственный опыт и конкретные решения" в рамках "Дня продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов", организованного Министерством сельского хозяйства.

Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что будущее сельского хозяйства зависит от инноваций, технологий и инклюзивности.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание инициативам, помогающим фермерам осваивать передовые технологии, включая искусственный интеллект и цифровые инструменты для повышения производительности, экономии ресурсов и устойчивости к климату.

Эксперты на панельных дискуссиях отметили необходимость цифровизации во всех секторах сельского хозяйства для эффективного использования ограниченных ресурсов.