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В Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров

В Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров В Баку в рамках COP29 прошли панельные дискуссии на тему "Рабочий механизм климатического финансирования для фермеров: Внутрихозяйственный опыт и конкретные решения" в рамках "Дня продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов", организованного Мин
COP29
19 ноября 2024 г. 19:06
В Баку прошли панельные дискуссии по механизмам климатического финансирования для фермеров

В Баку в рамках COP29 прошли панельные дискуссии на тему "Рабочий механизм климатического финансирования для фермеров: Внутрихозяйственный опыт и конкретные решения" в рамках "Дня продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов", организованного Министерством сельского хозяйства.

Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что будущее сельского хозяйства зависит от инноваций, технологий и инклюзивности.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание инициативам, помогающим фермерам осваивать передовые технологии, включая искусственный интеллект и цифровые инструменты для повышения производительности, экономии ресурсов и устойчивости к климату.

Эксперты на панельных дискуссиях отметили необходимость цифровизации во всех секторах сельского хозяйства для эффективного использования ограниченных ресурсов.

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Версия на английском языке ФотоPanel discussions on climate financing mechanisms for farmers held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Fermerlər üçün İqlim Maliyyəsinin işlək mexanizmi" mövzusunda panel müzakirələr keçirilib

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