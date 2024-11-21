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В Баку прошли панельные дискуссии о справедливом переходе в агропродовольственном секторе

В Баку прошли панельные дискуссии о справедливом переходе в агропродовольственном секторе 18:24
COP29
21 ноября 2024 г. 18:47
В Баку прошли панельные дискуссии о справедливом переходе в агропродовольственном секторе

В рамках COP29 в Баку в павильоне Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) состоялись панельные дискуссии на тему "Справедливый переход в сельскохозяйственно-продовольственной системе".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Обсуждения были посвящены вопросам интеграции в агропродовольственных системах в рамках Инициативы гармонии COP29, а также расширению финансирования устойчивых продовольственных систем через инклюзивные процессы и научно обоснованные решения.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов подчеркнул важность поддержки фермеров и сельских общин в условиях изменения климата, а также отметил, что аграрный сектор имеет потенциал для сокращения выбросов и повышения устойчивости.

Он также рассказал о стратегии правительства Азербайджана по созданию климатически оптимизированного сельского хозяйства, включая инновации, точное земледелие, охрану земельных и водных ресурсов, а также повышение продуктивности. Важным элементом стратегии является Климатическая инициатива "Бакинская гармония для фермеров", способствующая глобальному сотрудничеству и борьбе с изменением климата.

В панельных дискуссиях приняли участие эксперты из различных международных организаций, включая ICARDA, ФАО, Европейский банк реконструкции и развития, а также ученые, работающие в сфере изменений климата и устойчивого сельского развития. Участники обсудили роль исследований и инноваций в агропродовольственных системах, продвижение сотрудничества для инклюзивной трансформации, повышение роли женщин в аграрном секторе, включение концепций справедливого перехода агропродовольственных систем в Национальные планы адаптации (NAP) и Определяемые на национальном уровне вклады (NDC).

По завершению дискуссий состоялся обмен мнениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Kənd Təsərrüfatı-Ərzaq Sistemində Ədalətli Keçid” mövzusunda panel müzakirələr keçirilib

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