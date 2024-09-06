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В Баку пройдет международная конференция по правам человека

В Баку пройдет международная конференция по правам человека В Баку в октябре этого года пройдет международная конференция по правам человека.
COP29
6 сентября 2024 г. 12:32
В Баку пройдет международная конференция по правам человека

В Баку в октябре этого года пройдет международная конференция по правам человека.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

По ее словам, в мероприятии, посвященном COP29, примут участие официальные лица государств и руководители международных организаций. В ходе конференции также будут обсуждаться вопросы изменения климата.

С.Алиева отметила, что Конституция Азербайджана обеспечивает право на здоровую окружающую среду.

"Защита экологии и выявление причин возникновения экологических проблем, поиск путей их решения являются важными условиями. COP имеет особое значение в борьбе с изменением климата. Проведение этого мероприятия в Азербайджане является показателем доверия к нашей стране. Одним из факторов, негативно влияющих на окружающую среду, является война. Мировая общественность была проинформирована о минном загрязнении территорий Азербайджана со стороны Армении, разграблении природных ресурсов в период войны и послевоенный период", - сказала С.Алиева.

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Версия на английском языке Baku to host International Conference on Human Rights in October
Версия на азербайджанском языке Oktyabrda Bakıda milli insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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