В Баку проходит выставка FINS Initiative, посвященная мировым водам

В Баку в рамках COP29 проходит фотовыставка FINS Initiative ("Международная защита морских видов"), которая призвана подчеркнуть важность сохранения мировых вод и подводных экосистем.

В Баку в рамках COP29 проходит фотовыставка FINS Initiative ("Международная защита морских видов"), которая призвана подчеркнуть важность сохранения мировых вод и подводных экосистем.

Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева ознакомились с выставкой.

Фотовыставка выдвигает на первый план важность сохранения мировых вод. При обсуждении темы изменения климата невозможно не учитывать воды, покрывающие 70% земного шара, и их экосистему. Сохранение этой экосистемы имеет большое значение, поскольку опасности, возникающие при нарушении баланса, могут быть более серьезными, чем мы думаем.

Для сохранения китов недостаточно просто ограничить охоту на них. В настоящее время суда, перевозящие большие грузы по всему миру, часто сбивают китов и представляют опасность для их жизни.

Целью Fins Initiative является вынесение на обсуждение проблем мирового океана, включая Каспийское море, и подготовка совместного заявления для представления на COP29.

Напомним, что 20 лет назад увидеть тюленей у берегов Каспия было обычным делом, однако сегодня это стало редкостью, что свидетельствует об уменьшении их численности и экологической опасности в Каспийском море.