В Баку проходит церемония открытия COP29

В Баку началась церемония открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер объявил о назначении министра экологии Азербайджана Мухтара Бабаева президентом COP29.

Как сообщает Report, об этом он заявил на церемонии официального открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

"Ваше превосходительство, доктор Бабаев, поздравляю вас с избранием. Позвольте мне еще раз пожелать всяческих успехов руководству работы этой конференции. Теперь я хотел бы пригласить его превосходительство Бабаева, занять место председателя", - сказал он.

11:36

В Баку началась церемония открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, мероприятие открыл президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер.