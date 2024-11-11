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В Баку проходит церемония открытия COP29

В Баку проходит церемония открытия COP29 В Баку началась церемония открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
В Баку проходит церемония открытия COP29

Президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер объявил о назначении министра экологии Азербайджана Мухтара Бабаева президентом COP29.

Как сообщает Report, об этом он заявил на церемонии официального открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

"Ваше превосходительство, доктор Бабаев, поздравляю вас с избранием. Позвольте мне еще раз пожелать всяческих успехов руководству работы этой конференции. Теперь я хотел бы пригласить его превосходительство Бабаева, занять место председателя", - сказал он.

11:36

В Баку началась церемония открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, мероприятие открыл президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29-un açılış mərasimi başlayıb, sədrlik Azərbaycana verilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке COP29 opening ceremony commences in Baku

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