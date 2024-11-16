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В Азербайджане планируется расширить запрет на продажу пищевого пластика

В Азербайджане планируется расширить запрет на продажу пищевого пластика В Азербайджане планируется ограничить на использование и продажу одноразовой пластиковой тары для воды.
COP29
16 ноября 2024 г. 11:31
В Азербайджане планируется расширить запрет на продажу пищевого пластика

В Азербайджане планируют расширить запрет на использование и продажу пищевого пластика, в первую очередь это коснется пластиковой тары для воды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов на презентации отчета "Обзор экологической деятельности", подготовленного Европейской экономической комиссией ООН.

Муталлимов напомнил, что в 2021 году в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об охране окружающей среды", ограничивающие использование полиэтиленовых пакетов и некоторых разновидностей пластиковой продукции.

По его словам, ведется работа над очередными поправками в закон, которые расширят перечень ограничений. "На следующем этапе планируем ввести ограничения на пластиковые тары для воды. Опросы показывают, что после введения ограничений на полиэтиленовые пакеты их использование сократилось до 70%. Мы намерены и далее расширять меры по управлению отходами", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to widen restrictions on single-use plastic food packaging
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda birdəfəlik plastik qabların digər növlərinin də istifadəsinə məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur

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