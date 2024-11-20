UNWTO: Бакинскую декларацию COP29 по туризму уже подписали более 50 стран и организаций

15:15

Азербайджан сыграет важную роль в борьбе с изменением климата, присоединившись к "Декларации Глазго о климатических действиях в туризме".

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Всемирной туристской организации (UNWTO) Зорица Урошевич на пресс-конференции министров в рамках COP29.

"Усовершенствованные инициативы по климатическим действиям и туризму подчеркивают влияние туризма на глобальную экономику и изменение климата", - отметила она.

Урошевич добавила, что в прошлом году в мире было зарегистрировано 1,3 млрд иностранных и 7 млрд местных туристов, доходы от туризма составили 3,4 трлн долларов США, а доля сектора в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составила около 3%. Доля сектора в глобальных выбросах парниковых газов составила 8,8%, что включает прямые, косвенные и производные выбросы.

По ее словам, туристический сектор, учитывая свою чувствительность к изменению климата, решительно настроен на принятие низкоуглеродных и климатически устойчивых моделей в соответствии с целями устойчивого развития: "В этом направлении Бакинская декларация по усовершенствованным климатическим действиям, продвигаемая председательством COP29, знаменует начало нового этапа в секторе. За последние 20 дней Декларацию подписали более 50 правительственных и неправительственных представителей. Сбор подписей продолжится до COP30".