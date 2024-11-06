UNEP: Изменение климата наносит значительный ущерб шести странам Кавказа

Изменение климата наносит существенный ущерб шести странам Кавказского региона, в частности вызывает таяние ледников, что приводит к значительному сокращению запасов пресной воды.

Изменение климата наносит существенный ущерб шести странам Кавказского региона, в частности вызывает таяние ледников, что приводит к значительному сокращению запасов пресной воды.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете Программы ООН по окружающей среде (UNEP), приуроченном к Бакинской климатической конференции COP29.

Отчет разработан на основе анализа экологической ситуации в Азербайджане, Армении, Грузии, Иране, Российской Федерации и Турции.

Согласно документу, глобальное повышение температуры привело к таянию ледников в регионе в среднем на 600 метров за последнее столетие, что способствовало сокращению запасов пресной воды на более 11 млрд тонн.

"Вода все чаще становится неравномерно распределенным ресурсом - ожидается, что к 2100 году речные потоки в большинстве стран сократятся на 20%. В 2020 году в Армении речные потоки сократились на 26%, а в Азербайджане - на 20%. В период с 2000 по 2020 год годовой сток на замыкающем участке реки Кура, протекающей по территории Турции, Грузии и Азербайджана, снизился на 20%. Кроме того, забор подземных вод в Армении с 2000 года удвоился, а в Азербайджане вырос на 400%", - говорится в отчете.

Авторы отчета считают, что в связи с сокращением снежного и ледникового покрова в горах в ближайшие десятилетия запасы пресной воды в регионе продолжат существенно сокращаться.

"Таяние ледников уже представляет серьезную опасность наводнений и вызывает необходимость постоянного мониторинга. Например, в августе 2023 года разрушительный селевой поток, вызванный интенсивными осадками и таянием ледников, привел к значительным разрушениям и гибели по меньшей мере 24 человек в Грузии", - говорится в документе.

В свою очередь региональный директор Европейского отделения UNEP Арнольд Крейлхубер отметил, что по мере приближения COP29 необходимость сокращения выбросов и адаптации к изменению климата становится все более очевидной.

"Недавний отчет UNEP о разрыве в уровнях выбросов за 2024 год показал, что, хотя цель в 1,5 градуса все еще достижима, нынешняя политика ведет нас к катастрофическому глобальному повышению температуры до 3,1 градуса Цельсия", - отметил он.

Авторы отчета также назвали необходимым интеграцию мер по изменению климата и адаптации в политику и законодательство.