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UN-HABITAT: Общественный транспорт должен быть удобным и доступным

UN-HABITAT: Общественный транспорт должен быть удобным и доступным 12:10
COP29
20 ноября 2024 г. 13:31
UN-HABITAT: Общественный транспорт должен быть удобным и доступным

Общественный транспорт должен быть настолько удобным и доступным, чтобы он стал предпочтительным выбором даже для автомобилистов.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Анаклаудия Россбах на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках COP29.

По ее словам, приоритетное развитие мультимодального низкоуглеродного транспорта и интеграция устойчивой городской мобильности способствуют достижению климатических целей и поддерживают реализацию различных целей устойчивого развития.

"Хочу еще раз поздравить президентство COP29 с акцентом на устойчивое городское развитие и инициативой по принятию Декларации о многосекторальных путях действий. Этот важный документ прокладывает путь к созданию здоровых городов", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке UN-HABİTAT: İctimai nəqliyyat piyadalar üçün rahat və əlçatan olmalıdır

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