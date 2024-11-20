UN-HABITAT: Общественный транспорт должен быть удобным и доступным

12:10

Общественный транспорт должен быть настолько удобным и доступным, чтобы он стал предпочтительным выбором даже для автомобилистов.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Анаклаудия Россбах на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках COP29.

По ее словам, приоритетное развитие мультимодального низкоуглеродного транспорта и интеграция устойчивой городской мобильности способствуют достижению климатических целей и поддерживают реализацию различных целей устойчивого развития.

"Хочу еще раз поздравить президентство COP29 с акцентом на устойчивое городское развитие и инициативой по принятию Декларации о многосекторальных путях действий. Этот важный документ прокладывает путь к созданию здоровых городов", - подчеркнула она.