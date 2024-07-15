Умайра Тагиева: Подготовка к COP29 идет полным ходом

Подготовка к COP29, который Азербайджан примет в ноябре, идет полным ходом.

Подготовка к COP29, который Азербайджан примет в ноябре, идет полным ходом.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила на брифинге, посвященном конкурсу "Международные инициативы по COP29".

По ее словам, изменение климата - очень сложный процесс: "К сожалению, в последние годы этот вопрос стал большой проблемой. В настоящее время подготовка к COP29 идет полным ходом".

Заместитель министра отметила, что в настоящее время объявлен грантовый конкурс с целью учета голосов НПО, их идей, а также вклада в COP29.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.