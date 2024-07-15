О нас

Умайра Тагиева: Подготовка к COP29 идет полным ходом

Умайра Тагиева: Подготовка к COP29 идет полным ходом Подготовка к COP29, который Азербайджан примет в ноябре, идет полным ходом.
COP29
15 июля 2024 г. 15:33
Умайра Тагиева: Подготовка к COP29 идет полным ходом

Подготовка к COP29, который Азербайджан примет в ноябре, идет полным ходом.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила на брифинге, посвященном конкурсу "Международные инициативы по COP29".

По ее словам, изменение климата - очень сложный процесс: "К сожалению, в последние годы этот вопрос стал большой проблемой. В настоящее время подготовка к COP29 идет полным ходом".

Заместитель министра отметила, что в настоящее время объявлен грантовый конкурс с целью учета голосов НПО, их идей, а также вклада в COP29.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: COP29-a hazırlıq intensiv davam edir

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
9 июля 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi