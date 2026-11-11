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    Азер Байрамов: Рост ненефтегазового сектора в 2027-2030гг составит 4,4% в год

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 12:29
    Азер Байрамов: Рост ненефтегазового сектора в 2027-2030гг составит 4,4% в год

    Среднегодовой рост экономики Азербайджана на 2027-2030гг прогнозируется на уровне 3,3%, в том числе, в ненефтегазовом секторе - 4,4%.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, к 2030 году ожидается, что доля ненефтегазового сектора в ВВП достигнет 82%:

    "Важно повысить роль частного сектора в обеспечении экономического роста и занятости. В этом плане и в текущем году поддержка развития частного сектора оставалась в центре внимания. Развитие предпринимательства поддерживалось такими инструментами, как государственно-частное партнерство, механизм стимулирования инвестиций, льготные кредиты, промышленные зоны, налоговые и таможенные льготы".

    Ненефтегазовый сектор Рост экономики Азер Байрамов Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azər Bayramov: "2027–2030-cu illərdə qeyri-neft-qaz sektorunda 4,4 % orta illik artım gözlənilir"
    Azerbaijan's non-oil sector growth forecast at 4.4% for 2027-2030
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