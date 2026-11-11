Азер Байрамов: Рост ненефтегазового сектора в 2027-2030гг составит 4,4% в год

Среднегодовой рост экономики Азербайджана на 2027-2030гг прогнозируется на уровне 3,3%, в том числе, в ненефтегазовом секторе - 4,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, к 2030 году ожидается, что доля ненефтегазового сектора в ВВП достигнет 82%:

"Важно повысить роль частного сектора в обеспечении экономического роста и занятости. В этом плане и в текущем году поддержка развития частного сектора оставалась в центре внимания. Развитие предпринимательства поддерживалось такими инструментами, как государственно-частное партнерство, механизм стимулирования инвестиций, льготные кредиты, промышленные зоны, налоговые и таможенные льготы".