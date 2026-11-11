Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Шавкат Мирзиёев и новый генсек ОТГ обсудили подготовку к саммиту организации в 2027г

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 12:29
    Шавкат Мирзиёев и новый генсек ОТГ обсудили подготовку к саммиту организации в 2027г

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и новый генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов в ходе встречи в рамках COP31 в Анталье обсудили подготовку к саммиту организации в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Стороны обменялись мнениями о приоритетных задачах, стоящих перед новым генеральным секретарем, который приступит к исполнению своих обязанностей 11 ноября, а также о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и ОТГ.

    Особое внимание было уделено тщательной подготовке к саммиту организации, который пройдет в Узбекистане в 2027 году.

    В завершение встречи Мирзиёев поздравил Азимова с назначением и пожелал ему успехов в работе.

    Шавкат Мирзиёев Мирвохид Азимов Узбекистан Организация тюркских государств (ОТГ) COP31
    Şavkat Mirziyoyev və TDT-nin baş katibi təşkilatın 2027-ci il sammitinə hazırlığı müzakirə ediblər
    Shavkat Mirziyoyev and OTS secretary-general discuss preparations for 2027 summit
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