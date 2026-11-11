Шавкат Мирзиёев и новый генсек ОТГ обсудили подготовку к саммиту организации в 2027г

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и новый генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов в ходе встречи в рамках COP31 в Анталье обсудили подготовку к саммиту организации в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обменялись мнениями о приоритетных задачах, стоящих перед новым генеральным секретарем, который приступит к исполнению своих обязанностей 11 ноября, а также о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и ОТГ.

Особое внимание было уделено тщательной подготовке к саммиту организации, который пройдет в Узбекистане в 2027 году.

В завершение встречи Мирзиёев поздравил Азимова с назначением и пожелал ему успехов в работе.