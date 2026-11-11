İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Şavkat Mirziyoyev və TDT-nin baş katibi təşkilatın 2027-ci il sammitinə hazırlığı müzakirə ediblər

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:37
    Şavkat Mirziyoyev və TDT-nin baş katibi təşkilatın 2027-ci il sammitinə hazırlığı müzakirə ediblər

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) yeni təyin olunmuş baş katibi Mirvoxid Azimov Antalyada COP31 çərçivəsində baş tutan görüşdə təşkilatın 2027-ci ildə keçiriləcək Zirvə görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər noyabrın 11-də vəzifəsinin icrasına başlayacaq yeni baş katibin qarşısında duran prioritet vəzifələr, həmçinin Özbəkistan və TDT arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Təşkilatın 2027-ci ildə Özbəkistanda keçiriləcək sammitinə hərtərəfli hazırlığa xüsusi diqqət yetirilib.

    Görüşün sonunda Mirziyoyev Azimovu təyinatı münasibətilə təbrik edib və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Şavkat Mirziyoyev Mirvoxid Azimov COP31 Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Шавкат Мирзиёев и новый генсек ОТГ обсудили подготовку к саммиту организации в 2027г
    Shavkat Mirziyoyev and OTS secretary-general discuss preparations for 2027 summit
    44 filmi
    44 filmi

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