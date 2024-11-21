Умайра Тагиева: Необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов

14:01

Изменение климата усугубляет проблемы лесов через пожары, вредителей и болезни, в этой связи необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на встрече высокого уровня "Леса для климата, природы и людей: климатическое финансирование для лесов" в рамках COP29.

По ее словам, леса сталкиваются с серьезными вызовами, и в этой связи важно усиливать климатическую деятельность и политику.

"Необходимо реализовывать и укреплять политику, которая предотвращает вырубку лесов, способствует устойчивому управлению землями, восстанавливает деградированные леса и интегрирует защиту лесов в национальные планы климатических действий", - сказала замминистра.

Тагиева также подчеркнула значимость мобилизации климатического финансирования для сохранности лесов.