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Умайра Тагиева: Необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов

Умайра Тагиева: Необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов 14:01
COP29
21 ноября 2024 г. 14:16
Умайра Тагиева: Необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов

Изменение климата усугубляет проблемы лесов через пожары, вредителей и болезни, в этой связи необходимо укреплять политику предотвращения вырубки лесов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на встрече высокого уровня "Леса для климата, природы и людей: климатическое финансирование для лесов" в рамках COP29.

По ее словам, леса сталкиваются с серьезными вызовами, и в этой связи важно усиливать климатическую деятельность и политику.

"Необходимо реализовывать и укреплять политику, которая предотвращает вырубку лесов, способствует устойчивому управлению землями, восстанавливает деградированные леса и интегрирует защиту лесов в национальные планы климатических действий", - сказала замминистра.

Тагиева также подчеркнула значимость мобилизации климатического финансирования для сохранности лесов.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: İqlim dəyişikliyi meşələri daha da zəiflədir

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