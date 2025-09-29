Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Умайра Тагиева: Негативные последствия изменения климата проявятся в будущем

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 14:01
    Умайра Тагиева: Негативные последствия изменения климата проявятся в будущем

    Изменение климата - это сегодняшняя действительность, а его негативные последствия проявят себя в будущем.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

    По ее словам, страны мира уже должны активно заниматься адаптацией к изменяющимся условиям.

    "Азербайджан разработал план адаптации к изменению климата, и этот вопрос активно обсуждался на COP29. В процессе адаптации важно использовать инновационные и современные технологии. В некоторых случаях цели, основанные на принципах экосистемы, могут принести более ощутимые результаты", - сказала Тагиева.

    Замминистра отметила, что Азербайджан сотрудничает с Генеральным секретариатом ООН в сфере климата, получает техническую поддержку: "Азербайджан подготовит больше проектов для предотвращения изменения климата и будет стремиться вносить вклад в международное сотрудничество".

