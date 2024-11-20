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Умайра Тагиева: Количество тепловых волн в Баку увеличилось в 14 раз

Умайра Тагиева: Количество тепловых волн в Баку увеличилось в 14 раз Тепловые волны участились в Азербайджане, в Баку их количество увеличилось в 14 раз по сравнению с 90-ми годами.
COP29
20 ноября 2024 г. 14:16
Умайра Тагиева: Количество тепловых волн в Баку увеличилось в 14 раз

Тепловые волны участились в Азербайджане, в Баку их количество увеличилось в 14 раз по сравнению с 90-ми годами.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на круглом столе высокого уровня по природе, здравоохранению и сельскому хозяйству в рамках COP29.

"Города играют ключевую роль в изменении климата. Ожидается, что к 2050 году городское население вырастет на 2,5 млрд человек, а 68% мирового населения будет проживать в городах. Глобальное потепление приводит к учащению экстремальных погодных явлений, которые особенно остро ощущаются в городах. Быстрая урбанизация усилила антропогенное воздействие, создавая дополнительные риски для экосистем и здоровья людей", — отметила она.

Тагиева подчеркнула, что в последние десятилетия городское население стало наиболее уязвимым к множеству глобальных вызовов, включая климатические изменения.

"Негативные последствия климатического кризиса будут сказываться на будущих поколениях. Глобальное потепление и увеличение частоты волн жары повышают риски для здоровья горожан. Особенно уязвимы крупные города, где население сильнее реагирует на неблагоприятные погодные условия. В последние годы количество сильных ветров со скоростью более 25 м/с в нашем регионе выросло в 12 раз", - добавила замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "İstilik dalğaları Bakıda 1990-cı illərlə müqayisədə 14 dəfə artıb"

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