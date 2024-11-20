Турецкий министр: Мы хотим связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором

Турция планирует связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором.

Турция планирует связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на пресс-конференции в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан является важным участником Среднего коридора и активно инвестирует в его развитие.

"При этом Турции хотелось бы соединить свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором через проект "Путь развития" протяженностью 1200 км, который может соединить Персидский залив с Европой через территорию Турции", - подчеркнул он.