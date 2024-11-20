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Турецкий министр: Мы хотим связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором

Турецкий министр: Мы хотим связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором Турция планирует связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором.
COP29
20 ноября 2024 г. 15:41
Турецкий министр: Мы хотим связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором

Турция планирует связать свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на пресс-конференции в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан является важным участником Среднего коридора и активно инвестирует в его развитие.

"При этом Турции хотелось бы соединить свою транспортную инфраструктуру со Средним коридором через проект "Путь развития" протяженностью 1200 км, который может соединить Персидский залив с Европой через территорию Турции", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "İnkişaf Yolu Dəhlizini Orta Dəhlizlə əlaqələndirmək istəyirik"

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