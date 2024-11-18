Айсин Турпанджи: Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов

Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов по адаптации.
Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела климатических переговоров и международной политики Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Айсин Турпанджи на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.
Турпанджи подчеркнула, что COP29 отражает важный этап в климатической политике. Она отметила, что участие детей в принятии решений по изменению климата критически важно для их будущего и поблагодарила ЮНИСЕФ за поддержку инициатив.
По ее словам, изменение климата усугубляет бедность и ухудшает жизненные условия детей. Информация, предоставленная ЮНИСЕФ, оказала значительное влияние на климатическую политику, ориентированную на детей, и отметила важность финансирования соответствующих мер, сказала Турпанджи.
"Турция уже предпринимает шаги для создания систем раннего предупреждения, учитывающих нужды детей, а также для снижения социально-экономического воздействия климатической политики на детей и уязвимые группы населения", - добавила представитель ведомства.