Айсин Турпанджи: Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов

Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов по адаптации.

Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов по адаптации.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела климатических переговоров и международной политики Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Айсин Турпанджи на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

Турпанджи подчеркнула, что COP29 отражает важный этап в климатической политике. Она отметила, что участие детей в принятии решений по изменению климата критически важно для их будущего и поблагодарила ЮНИСЕФ за поддержку инициатив.

По ее словам, изменение климата усугубляет бедность и ухудшает жизненные условия детей. Информация, предоставленная ЮНИСЕФ, оказала значительное влияние на климатическую политику, ориентированную на детей, и отметила важность финансирования соответствующих мер, сказала Турпанджи.

"Турция уже предпринимает шаги для создания систем раннего предупреждения, учитывающих нужды детей, а также для снижения социально-экономического воздействия климатической политики на детей и уязвимые группы населения", - добавила представитель ведомства.