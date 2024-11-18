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Айсин Турпанджи: Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов

Айсин Турпанджи: Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов по адаптации.
COP29
18 ноября 2024 г. 20:00
Айсин Турпанджи: Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов

Страны должны учитывать интересы детей при разработке Национальных планов по адаптации.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела климатических переговоров и международной политики Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Айсин Турпанджи на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

Турпанджи подчеркнула, что COP29 отражает важный этап в климатической политике. Она отметила, что участие детей в принятии решений по изменению климата критически важно для их будущего и поблагодарила ЮНИСЕФ за поддержку инициатив.

По ее словам, изменение климата усугубляет бедность и ухудшает жизненные условия детей. Информация, предоставленная ЮНИСЕФ, оказала значительное влияние на климатическую политику, ориентированную на детей, и отметила важность финансирования соответствующих мер, сказала Турпанджи.

"Турция уже предпринимает шаги для создания систем раннего предупреждения, учитывающих нужды детей, а также для снижения социально-экономического воздействия климатической политики на детей и уязвимые группы населения", - добавила представитель ведомства.

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Версия на английском языке Türkiye deems children's participation in national climate adaptation plans essential
Версия на азербайджанском языке Türkiyə uşaqların Milli İqlim Uyğunlaşma Planlarının hazırlanmasında iştirakını vacib hesab edir

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