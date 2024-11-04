Турция объявит решения по долгосрочной стратегии по изменению климата на COP29

Турция объявит свои решения по долгосрочной Стратегии по изменению климата до 2053 года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Турция объявит свои решения по долгосрочной Стратегии по изменению климата до 2053 года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyət, об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

Он сообщил, что к COP29 будет подготовлена дорожная карта по данному вопросу.

"Сегодня мы обменяемся мнениями о предстоящих дискуссиях и инициативах в рамках COP29. Подготовленная дорожная карта и стратегия станут значительным вкладом Турции в решение глобального климатического кризиса", - отметил он.