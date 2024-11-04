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Турция объявит решения по долгосрочной стратегии по изменению климата на COP29

Турция объявит решения по долгосрочной стратегии по изменению климата на COP29 Турция объявит свои решения по долгосрочной Стратегии по изменению климата до 2053 года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.
COP29
4 ноября 2024 г. 16:53
Турция объявит решения по долгосрочной стратегии по изменению климата на COP29

Турция объявит свои решения по долгосрочной Стратегии по изменению климата до 2053 года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyət, об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

Он сообщил, что к COP29 будет подготовлена дорожная карта по данному вопросу.

"Сегодня мы обменяемся мнениями о предстоящих дискуссиях и инициативах в рамках COP29. Подготовленная дорожная карта и стратегия станут значительным вкладом Турции в решение глобального климатического кризиса", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə COP29-da uzunmüddətli İqlim Dəyişikliyi Strategiyasına dair qərarlarını açıqlayacaq

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