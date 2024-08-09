Президент Токаев пожелал успехов президенту Алиеву в проведении СОР29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в проведении глобальной климатической конференции СОР29.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в проведении глобальной климатической конференции СОР29.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Акорды, об этом глава Казахстана заявил в ходе выступления на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в Астане.

К.Токаев заявил о необходимости сотрудничества стран региона в сфере экологии и борьбы с последствиями климатических изменений.

"Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение имеет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", – заявил К. Токаев.

Президент подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества.

Он выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая эффективная реализация будут способствовать дальнейшему углублению многопланового партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.