Тихоокеанские острова требуют справедливого климатического подхода

Важно сосредоточиться на Новой коллективной количественной цели (NCQG) и государственных грантах, не отвлекаясь на ложные решения, такие как рынки углерода и частное финансирование, которые не обеспечивают нужных условий.

Важно сосредоточиться на Новой коллективной количественной цели (NCQG) и государственных грантах, не отвлекаясь на ложные решения, такие как рынки углерода и частное финансирование, которые не обеспечивают нужных условий.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции представитель неправительственной организации Pacific Island Climate Action Network, представляющей островные государства Тихого океана.

Распространенная стратегия государств Глобального Севера - утверждение, что частный сектор способен покрыть большую часть расходов на справедливый энергетический переход - не работает. Эта тактика уже провалилась в других областях развития. Возобновляемая энергия не является слишком дорогой, но ее поддержка требует государственных инвестиций, а не просто субсидий.

"Мы здесь, чтобы призвать к государственным грантам в рамках NCQG в триллионных масштабах и развеять миф, что справедливый энергетический переход можно полностью финансировать частным сектором. Частный сектор не может быть надежным источником финансирования справедливого энергетического перехода. Тихоокеанский регион и его организации четко сформулировали приоритеты, чтобы достичь лимита в 1,5°C, который является пределом выживания" – заявила она.

Текущий подход к мобилизации частных инвестиций, основанный на смешанном финансировании, доказал свою неэффективность. В среднем каждый доллар государственного финансирования привлекает лишь минимальные частные инвестиции. Опора на этот подход ставит под угрозу достижение цели в $100 млрд. в год.

"Сейчас мы наблюдаем глобальный финансовый дефицит в $5 трлн ежегодно на энергетический переход до 2030 года, особенно за пределами ОЭСР и Китая. Наибольшие дефициты финансирования наблюдаются в секторах, таких как общественный транспорт, модернизация жилья и меры поддержки справедливого перехода”, – добавила председатель НПО.

Нужна четкая цель по климатическому финансированию, предоставляемому развитыми странами, и основанному на принципах справедливости и общей, но дифференцированной ответственности. Несмотря на новые альянсы и достижения, такие как Фонд потерь и ущерба, сохраняется необходимость значительных грантовых вложений и государственных инвестиций.

"Мы движемся к COP30 и 31, и климатическое финансирование должно быть ключевым катализатором климатических действий. Если Австралия действительно стремится стать мировым лидером в области возобновляемой энергии, она также должна отказаться от ископаемого топлива. Оптимизм сохраняется, поскольку страны Глобального Юга проявляют сильное единство в своих потребностях и приоритетах, что может способствовать пониманию и действиям со стороны развитых стран", - заявила представитель Pacific Island Climate Action Network.