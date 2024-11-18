Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет "Изменение климата и здоровье"

Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет "Изменение климата и здоровье"

В Азербайджанском медицинском университете с этого учебного года (2024/25) студентам второго курса преподают предмет "Изменение климата и здоровье".

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках восьмого дня COP29.

Мусаев подчеркнул, что деятельность сферы здравоохранения в условиях изменения климата нужно укреплять в частности путем развития кадрового потенциала, реформ в образовании и внедрения новых технологий. Также важно внедрение новых экономических принципов в здравоохранение для создания зеленой экономики в здравоохранении.

Он напомнил, что в рамках образовательных реформ в Азербайджане с этого учебного года студентам-медикам второго курса преподают предмет "Изменение климата и здоровье".

"Мы считаем, что непрерывное медицинское образование на основе современных технологий может способствовать быстрой реализации этой идеи. Министерство здравоохранения поддержало инициативу Всемирной организации здравоохранения - цифровая "Академия ВОЗ", открытие которой состоится в следующем месяце в Лионе. Благодаря этой платформе все медики по всему миру получат доступ к новым знаниям и навыкам", - сказал он.