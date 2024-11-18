О нас

Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет "Изменение климата и здоровье"

Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет "Изменение климата и здоровье" Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет "Изменение климата и здоровье"
COP29
18 ноября 2024 г. 14:08
Теймур Мусаев: В Азербайджане студентам медвуза начали преподавать предмет Изменение климата и здоровье

В Азербайджанском медицинском университете с этого учебного года (2024/25) студентам второго курса преподают предмет "Изменение климата и здоровье".

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках восьмого дня COP29.

Мусаев подчеркнул, что деятельность сферы здравоохранения в условиях изменения климата нужно укреплять в частности путем развития кадрового потенциала, реформ в образовании и внедрения новых технологий. Также важно внедрение новых экономических принципов в здравоохранение для создания зеленой экономики в здравоохранении.

Он напомнил, что в рамках образовательных реформ в Азербайджане с этого учебного года студентам-медикам второго курса преподают предмет "Изменение климата и здоровье".

"Мы считаем, что непрерывное медицинское образование на основе современных технологий может способствовать быстрой реализации этой идеи. Министерство здравоохранения поддержало инициативу Всемирной организации здравоохранения - цифровая "Академия ВОЗ", открытие которой состоится в следующем месяце в Лионе. Благодаря этой платформе все медики по всему миру получат доступ к новым знаниям и навыкам", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Teymur Musayev: Subject "Climate Change and Health" introduced for medical students in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: ATU-da "İqlim dəyişikliyi və sağlamlıq" fənninin tədrisinə başlanılıb

Другие новости из категории

Министр: Азербайджан делает ставку на развитие зеленых навыков
Министр: Азербайджан делает ставку на развитие "зеленых навыков"
18 ноября 2024 г. 14:41
Теймур Мусаев: Последствия изменения климата угрожают устойчивости систем здравоохранения
Теймур Мусаев: Последствия изменения климата угрожают устойчивости систем здравоохранения
18 ноября 2024 г. 14:35
Айгюн Алиева: Развития тюркской географии можно достичь путем укрепления человеческого капитала
Айгюн Алиева: Развития тюркской географии можно достичь путем укрепления человеческого капитала
18 ноября 2024 г. 14:28
Ялчин Рафиев: Человеческое здоровье и климатические изменения взаимосвязаны
Ялчин Рафиев: Человеческое здоровье и климатические изменения взаимосвязаны
18 ноября 2024 г. 14:28
Министр здравоохранения: На COP29 объявят о создании Коалиции сопредседателей по климату и здоровью
Министр здравоохранения: На COP29 объявят о создании Коалиции сопредседателей по климату и здоровью
18 ноября 2024 г. 14:22
Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы
Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы
18 ноября 2024 г. 13:54
Активисты за климатическую справедливость провели акцию на COP29
ФотоАктивисты за климатическую справедливость провели акцию на COP29
18 ноября 2024 г. 13:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
В рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное деколонизации и устойчивому зеленому будущему
ФотоВ рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное деколонизации и устойчивому зеленому будущему
18 ноября 2024 г. 13:37
Глава CGIAR: Миллионы людей в мире страдают от голода
Глава CGIAR: Миллионы людей в мире страдают от голода
18 ноября 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi