Теймур Мусаев: Последствия изменения климата угрожают устойчивости систем здравоохранения

Последствия изменения климата уже ощущаются во всем мире. Эти последствия угрожают не только благополучию населения, но и устойчивости наших систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Последствия изменения климата уже ощущаются во всем мире. Эти последствия угрожают не только благополучию населения, но и устойчивости наших систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как сообщает Report об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил на министерской встрече высокого уровня по вопросам здравоохранения в рамках COP29 в Баку.

"Сегодня мы делаем важный шаг в нашем коллективном стремлении противостоять этим вызовам", - сказал он.

По его словам, вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня.

Мусаев отметил, что для этого будет создана коалиция преемственности президентства COP по климату и здоровью, которая будет координироваться Азербайджаном в партнерстве с Великобританией, Египтом, ОАЭ и Бразилией.

Он отметил, что это инициатива основана на убеждении, что "преемственность необходима для достижения значимых изменений".

"Каждая страна, представленная сегодня здесь, приложила значительные усилия для признания медицинских аспектов действий по борьбе с изменением климата. И, глядя в будущее, Коалиция по преемственности президентства COP будет следить за тем, чтобы эти усилия продолжали действовать, развиваться и приносить ощутимые результаты",- заявил министр.

Он отметил что предыдущие инициативы, такие как COP26, Альянс за трансформацию, Действия по климату и здоровью, COP27, Инициатива по климату, действиям и питанию, ICAM и COP28, руководящие принципы финансирования решений в области климата и здравоохранения, уже имеют важную основу.

"Но мы должны сделать больше",- подчеркнул он.

Мусаев также отметил, что коалиция усилит амбиции и позволит осуществить изменения в области здравоохранения и климата.

"Она послужит платформой для диалога с заинтересованными сторонами из всех секторов общества. Во-вторых, мы должны обеспечить предоставление обещанного климатического финансирования, в том числе для усилий, касающихся здравоохранения",- сказал министр.

По его словам, Коалиция за преемственность будет поощрять поставщиков финансовых услуг выполнять свои обязательства и оценивать прогресс в выполнении этих обязательств во время ежегодных совещаний.