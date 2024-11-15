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Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода

Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода Председательство COP29 и партнеры проделали огромную работу за последний год для определения приоритетов, которые ускорят справедливый и устойчивый энергетический переход.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:17
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода

Председательство COP29 и партнеры проделали огромную работу за последний год для определения приоритетов, которые ускорят справедливый и устойчивый энергетический переход.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что эти меры позволят преодолеть энергетические проблемы:

"Обязательства и декларации, выдвинутые председательством COP29 и подготовленные при участии многих организаций, являются важным шагом в энергетическом переходе. Для их реализации требуются масштабные инвестиции, которые будут способствовать декарбонизации производства энергии и промышленности. Мы уверены, что сотрудничество станет ключом к обеспечению энергетической безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Tatyana Molçan: "COP29 sədrliyi enerji keçidini sürətləndirmək üçün böyük addımlar atıb"

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